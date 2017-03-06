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Duruşmasını kontrol için gittiği adliyede tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 15:52 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 15:54
Duruşmasını kontrol için gittiği adliyede tutuklandı
Duruşmasını kontrol için gittiği adliyede tutuklandı

Samsun’da duruşmasını kontrol için gittiği adliyede hakkında kesinleşmiş hapis cezası çıkan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 21 yaşındaki M.B. adlı genç, karıştığı çeşitli suçlardan dolayı mahkemesinin gününü öğrenmek için Samsun Adliyesindeki ön büroya gitti. Burada yapılan sorgulamada M.B.'nin işlediği bir suçtan dolayı hakkında mahkeme tarafından verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının kesinleşmiş olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan M.B., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.