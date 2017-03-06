Taha’ya yapılır mı?

Beyin felçli 3 yaşındaki engelli Taha, internetten sipariş kurbanı oldu. Hayırseverlerin yardımıyla alınan ‘ayakta dik pozisyon alma’ cihazı hem yetersiz hem bozuk çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Necla ve Gültekin Gümüştekin çiftinin yatağa bağımlı yaşayan serebral palsi (beyin felci) 3 yaşındaki Taha Gümüştekin sipariş kurbanı oldu. Hastalığı nedeniyle beynin iki bölümünde çukurluk bulunan ve sadece parmaklarını oynatabilen minik Taha, beslenmesini midesindeki hortumdan, solunumunu ise solunum makinesi ile sağlıyor. 5 makineye bağılı şekilde kullandığı 16 ilaçla yaşama tutunmaya çalışan minik Taha'nın ailesi, küçük çocuğa daha iyi ortam sağlamak amacıyla İzmirli bir medikal firmasına 4 ay önce ayakta dik pozisyon alma cihazı siparişini bebeğin ölçüleriyle birlikte verdi.



BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

2 ay sürede cihaz yapılarak ailenin Antalya'daki adresine kargo ile gönderildi. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 4 bin 200 TL'lik parayla alınan cihaz, Aralık ayı içinde gecikmeli olarak aileye ulaştırıldı. Sevinçle kutuyu açan aile büyük şok yaşadı. Kenarları kırık olan ve bebeğin verilen ölçülerine uygun olmayan bir cihazı karşılarında gören aile hayal kırıklığı yaşadı. İzmirli firma yöneticilerini arayan aile, tüm girişimlerine rağmen ürünlerini değiştiremedi. Gümüştekin ailesi, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.



YIKIM ÜSTÜNE YIKIM YAŞADILAR

Bebeklerine hiçbir zaman uzun bir yaşam şansının verilmediğini dile getiren anne Gümüştekin, "En büyük ihtiyacımız özel fizik tedavi ama ücretleri çok pahalı, yaptıramıyoruz. Sağlık Bakanlığından evimize fizik tedavi uzmanı gelmesi noktasında yardım istiyoruz" dedi. Baba Gümüştekin ise, "Bebeğimiz yüzde 100 engelli ve raporu var. Zor şartlar altında bebeğimize bakmaya çalışıyoruz. Sipariş veriyoruz, cihaz yürümüyor bile. 4 bin 200 ve 300 TL'lik kargo masrafı yaptık ama elimizde hiçbir şey yok" dedi. Baba Gümüştekin, "Aracı götürüp firmanın önüne atmak istiyorum. Yapılan engelli insanların üzerinden para kazanmaktır" ifadelerini kullandı.