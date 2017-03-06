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THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 18:49 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 19:20
THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı
THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı

Türk Hava Yolları (THY) Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel Havalimanı'na verdiği reklamla Almanları adeta çıldırttı.

Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda bulunan büyük bir alana çeşitli reklamlar veren THY Alman medyasının hedefi oldu.

Büyük bir alanı kiralayan THY, ikram ve lounge gibi konuları ön plana çıkardığı reklam tasarımlarından birine İstanbul'daki CIP Lounge resmini koyarak "İstanbul'daki Lounge'ımız bazı havalimanlarından daha büyük" yazdı.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild, reklamın küçük düşürücü olduğunu ve bilinçli bir şekilde hazırlandığını iddia etti. THY'yi Tegel Havalimanı ile dalga geçmekle suçlayan Bild gazetesi ve diğer Alman medya kuruluşları, reklamın işe yaramaz olduğunu belirtti.

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