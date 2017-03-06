Tuvalett e defile

Paris moda haftasında dünyanın en ünlü markaları lüks salonlarda defileler düzenlerken, moda dünyasına yeni adım atan Sirloin firması ilk adımlarını sıra dışı bir mekanda attı: Paris'in umumi tuvaletlerinden birinde düzenlenen tanıtımda mankenlerin pozları defileleri aratmadı. Sirloin tasarımcıları Mao Usamı ve Alve Lagercrantz, "Davetiyelerimizi de tuvalet kağıdına bastırdık ve üzerine 'Ölümcül bir ciddiyete ne gerek var' yazdırdık" dedi. Dünyaca ünlü modacı Yves Saint Laurent de defilesini bir inşaat şantiyesinde düzenlemişti.