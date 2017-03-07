69 çocuklu kadın hayatını kaybetti

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın haberine göre, 69 çocuklu Filistinli kadın hayatını kaybetti. Dünyanın en doğurgan kadınlarından biri olduğu söylenen 40 yaşındaki kadının ölümü kocası tarafından doğrulandı. Filistinli kadının, 16 kez ikiz, 7 kez üçüz, 4 kez dördüz çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en çok çocuk doğuran kadını Rus çiftçi Feodor Vassilyev'in eşiydi. 1707-1782 arasında yaşadığına inanılan Vassilyev'in 27 kez hamile kaldığı ve 16 kez ikiz, 7 kez üçüz, 4 kez ise dördüz doğurduğu söyleniyor.