Dayakçı market çalışanı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlıkla suçladığı 13 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan market çalışanı tutuklandı.

2 Mart 2017 tarihinde Onikişubat İlçesinde bir markette meydana gelen olayda, Ufuk Kurt (32), iş yerinden hırsızlık yaptığını iddia ettiği 13 yaşındaki E.Ç.'yi elinde bıçakla kulağını kesmekle tehdit ederek, tekme tokat dövmüştü.

Olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan market çalışanı Ufuk Kurt, bugün çıkarıldığı mahkemece; cebir, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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