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Dayakçı çalışanı tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 16:51
Dayakçı market çalışanı tutuklandı
Dayakçı market çalışanı tutuklandı

’ta la suçladığı 13 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan çalışanı tutuklandı.

2 Mart 2017 tarihinde Onikişubat İlçesinde bir te meydana gelen olayda, Ufuk Kurt (32), iş yerinden yaptığını iddia ettiği 13 yaşındaki E.Ç.'yi elinde bıçakla kulağını kesmekle tehdit ederek, tekme tokat dövmüştü.

Olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan market çalışanı Ufuk Kurt, bugün çıkarıldığı mahkemece; cebir, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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