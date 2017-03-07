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Duvar arkasındaki gizli bölmeden 250 bin paket çıktı

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 10:37
Duvar arkasındaki gizli bölmeden 250 bin paket kaçak sigara çıktı
Duvar arkasındaki gizli bölmeden 250 bin paket kaçak sigara çıktı

'in Menemen İlçesi'ndeki bir çiftliğe polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir duvarın arkasındaki gizli bölmede 250 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerine Menemen İlçesi'ndeki bir çiftliğe dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. te yapılan aramalarda ilk etapta bir sonuç elde edilemedi. Ancak ahır benzeri bir yapının dışardan bakıldığında daha uzun olduğunun anlaşılması üzerine, iç kısımdaki duvarda yapılan incelemede, duvar görünümlü düzeneğin ardında gizli bir bölme bulunduğu ortaya çıktı. Buraya giren polisler, gümrük kaçağı 250 bin paket sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında N.G. (43) gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 750 bin lira olduğu bildirildi.

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