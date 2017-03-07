Fuhuş kartvizitine ilk tutuklama

Ankara'da fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklandı. Fuhuş kartviziti dağıtanlara, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklik öncesi sadece idari para cezası uygulanıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tutuklama" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, sorguladığı şüphelilerin "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Savcılık, soruşturma neticesinde, şüpheliler hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.



HAPİS CEZASININ ÖNÜ AÇILDI



Cadde ve sokaklarda son yıllarda sıklıkla rastlanan fuhuş amaçlı kartvizitlerle ilgili çeşitli toplum kesimlerinin "etkili mücadele" talebi üzerine TBMM'de yasal düzenleme yapılmış, 24 Kasım 2016'da, Türk Ceza Kanunu'nun "fuhuş" başlıklı 227. maddesine "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" fıkrası eklenmişti.



Söz konusu kanunda değişiklik yapılmadan önce, kartvizit dağıtanlarla mücadele eden ekipler, kartvizitleri yerlere atan kişiler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla, kartvizit üzerindeki numara sahibi ve kartı dağıtan kişiler hakkında "fuhşa aracılık ve müstehcenlik" suçundan işlem yapabiliyordu.



Bazı durumlarda ise kartvizit dağıtmanın suç olmadığını belirten adli makamlar, şüpheli ya da şüpheliler hakkında idari işleme hükmediyor, bunun neticesinde zabıta ekiplerince şüpheliler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılıyor ve şüphelilere idari para cezası kesiliyordu.