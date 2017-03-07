Gaspçı sevgililer yakalandı

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi sevgililer, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi sevgililer, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı.