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ler yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 15:56 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 16:07
Gaspçı sevgililer yakalandı
Gaspçı sevgililer yakalandı

'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi ler, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi sevgililer, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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