İstanbul Sefaköy'de yangın paniği

Küçükçekmece Sefaköy'de boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Basın Ekspres yolunu duman kaplarken, itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

SEFAKÖY'DE YANGIN PANİĞİ

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy'de boş bir binada saat 18.00 sıralarında boş bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bütün binayı kaplarken, yangın anında Basın Ekpsres yolundan geçen vatandaşlar otoyolu saran duman nedeniyle panik yaşadı. Yangına Kocasinan, İkitelli, Bağcılar itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.