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Oğlu öldürülen nın sözleri şoke etti

DHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 09:58
Oğlu öldürülen babanın sözleri şoke etti
Oğlu öldürülen babanın sözleri şoke etti

'da 28 yaşındaki Seyfettin Bayram, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından orman kenarında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen , "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki orman kenarında akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz olarak yerde yattığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan Seyfettin Bayram'ın çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polislerin haber vermesiyle olay gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan , oğlunu cesedini teşhis etti.

"BİZ BIKMIŞTIK"

Baba Mustafa Bayram polislere "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık bırakıp gidiyordu. Dün sabahtan beri yoktu" dedi.

Seyfettin Bayram'ın cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

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