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ARKADAŞINA GÖNDER Sema Nur'un kahreden ölümü
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'un kahreden ölümü

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 14:13
Sema Nur'un kahreden ölümü
Sema Nur'un kahreden ölümü

Okul çıkışı nda hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, Vuruşkan’ın ani ölümü üniversiteyi yasa boğdu.

Ekonometri Bölümü öğrencisi Vuruşkan, dün öğle saatlerinde kendi kullandığı otomobil ile okul çıkışında kazaya karıştı. Hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 'ın sosyal medya hesabından, "Sevgiden daha değerli ne var şu dünya da sevin a dostlar", "Kulaklarımda çınladı sesin", "Vedalaşmak asıl kalana değil gidene koyar", "Dilek feneri uçurmaya çalışmak ama uçuramamak bu olsa gerek" paylaşımları dikkat çekti.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Üniversitede çok sevilen bir öğrenci olduğu belirtilen Vuruşkan'ın bugün yapılan cenaze töreninde, başta ailesi olmak üzere, arkadaşları ve hocaları gözyaşına boğuldu. Arkadaşları, genç yaşta hayata veda eden Sema Nur için, "Arkadaş canlısı, hep güler yüzlü, sevecen, yardımsever biriydi" dediler.

Hürriyet

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