Vaşak saldırısında yaralandı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde çiftçilik yapan Hasan Toygan'a, gece vaşak saldırdı. Oğlunun yardımıyla kurtulan ve başından yaralanan Toygan, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Serçin Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Toygun, gece tuvalet ihtiyacı için evin avlusuna çıkınca yırtıcı bir hayvanın saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşırarak panikleyen Toygun, başına gelen pençe darbeleriyle yaralandı. Yardım isteyen Hasan Toygun'un imdadına, oğlu Hakan Toygun koştu. Tüfekle yırtıcı hayvana ateş edip telef eden Hakan Toygun, babasını kurtardı.

Başından yaralanan Hasan Toygun, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden mahalleye gelen uzmanlar, yırtıcı hayvanın vaşak olduğunu belirledi. Vaşak, inceleme yapılması için İzmir'e gönderildi. Baba Hasan Toygan ise hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü.