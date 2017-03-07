Vicdan azabı çeken hırsız teslim oldu

Adana’da motosiklet, elektrikli bisiklet, hayvan, gıda, para ve altın çaldıktan sonra pişman olan şahıs, polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde polis ekiplerinin yanına gelen İmran B. isimli şahıs, daha önce 12 hırsızlık olayına karıştığını, hepsini tek tek anlatacağını söyledi. Polis, şahsı karakola götürdü. İmran B. ifadesinde 12 ayrı iş yeri, ev ve marketten motosiklet, elektrikli bisiklet, gıda, hayvan, para ve altın çaldığını söyledi. Şahıs, beraber hırsızlık yaptığı kişilerin de ismini polise verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hırsızlık yaptığı için vicdanı azabı çektiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen İmran B., adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.