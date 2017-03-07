Yan etkisi olmayan ağrı kesici

Tehlikeli yan etkilere sahip morfin benzeri opioid türevi ağrı kesicilere alternatif yeni bir ilaç geliştirildi. Alman bilim insanları tarafından bulunan yöntemle üretilecek ağrı kesicilerin, sağlam dokularda tahrip edici etkisi olmayacak. Bilgisayarlı simülasyon yöntemiyle ağrı kesicilerin, sinir sisteminde bağlandığı opioid reseptörleri üzerindeki etkileşimlerini inceleyen araştırmacılar, hayvanlarda denenen yeni yöntemin hasarlı hücrelerde ağrı giderici etki gösterdiği halde sağlam dokulara zarar vermediğini ortaya koydu.



YALNIZCA ASİTLİ ORTAMDA AKTİF

Araştırmacılar, morfin benzeri yeni moleküllerin, genellikle cerrahi girişim sonrası doku iltihaplanmaları, sinir hasarları, eklem ağrıları ve kanser kaynaklı dayanılmaz ağrılarda kullanılan opioid türevi ilaçların tehlikeli yan etkilerini göstermeden aynı ağrı giderici etkiyi üretmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti. Uzmanlar, opioidlerin aksine yeni NFEPP tipi ağrı kesicilerin yalnızca asitli ortamda aktif hale geldiğini aktararak "Bu, ağrı kesici etkinin yalnızca yaralı dokularla sınırlı kalmasını sağlıyor. Böylece, opioidlerin vücutta yol açabileceği solunum sorunları, uyuşukluk, kabızlık ve bağımlılık risklerini ortadan kaldırıyor" dedi.