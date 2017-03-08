10 yıl önce öldürülen gencin katilleri polis çıktı

Mersin'de 10 yıl önce öldürüldükten sonra kafası, elleri ve ayakları kesilerek yakılan gencin katili, biri eniştesi 3 polis çıktı. 26 Aralık 2007'de öldürüldükten sonra kafası, ayakları ve elleri kesilerek yakılan bir ceset bulundu. Bu arada polise başvuran 28 yaşındaki Oktay Uçkun'un ailesi, 5 Aralık'ta Adana'dan Mersin'e gelmek üzere yola çıkan oğullarının kayıp olduğunu belirtti. Yapılan DNA testinde de cesedin Uçkun'a ait olduğu belirlendi. Ancak, jandarmanın o tarihte bir sonuç elde edemediği cinayet aydınlatılamadı. Cesedin bulunduğu bölgenin emniyete devredilmesinin ardından 7 bin sayfalık dosyayı yeniden ele alan ekipler, 4 yıl süren bir çalışmanın ardından 10 yıllık faili meçhul cinayeti aydınlattı.

MİRAS MESELESİ

Oktay Uçkun'un miras meselesi nedeniyle öldürüldüğünü belirleyen ekipler, ablası Aydanur Kortak ile Mersin'de trafik polisi olarak görev yapan eşi Orhan Kortak, Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Selim Tekin ve Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Nihat Şahin ile M.S. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden zanlılardan 3 polis memuru tutuklanırken, abla Kortak ile diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.