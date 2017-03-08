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1.5 milyon dolar değerindeki ’i satmak isterken yakalandılar

İHA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 11:19
1.5 milyon dolar değerindeki İncil’i satmak isterken yakalandılar
1.5 milyon dolar değerindeki İncil’i satmak isterken yakalandılar

’den getirdikleri ve değeri 1,5 milyon dolar olan tarihi i satmak isteyen kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'deki bir müzeden çalınan tarihi eser i Türkiye'ye getiren li vatandaşı takibe aldı. Gemlik-Orhangazi karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda içinde 3 kişinin bulunduğu 45 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, Suriyeli H.S. ve çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan A.C., M.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında M.Ö. isimli şahsın bel kısmına sarılı vaziyetteki kuşak içerisinde 17 yapraktan oluşan ceylan derisi üzerine altın işlemeli 'Meryem Ana', Hz. İsa, haç ve hayvan figürleriyle çeşitli yazılardan oluşan ve değerinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin edilen İncil ele geçirildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER KISA SÜRE SONRA YAKALANDI

Ayrıca olayla ilgili olarak şüpheli şahıslara öncülük yapmak için Manisa'dan 10 plakalı başka bir araçla yola çıkan R.K. ve M.Y. de Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İncil Bursa Müze Müdürlüğüne gönderilirken, 6 kişi ise adli makamlara sevk edilmek üzere Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındı.

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