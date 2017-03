Adana’da tarihe geçen ameliyat

Balcalı Hastanesi’nde bir hastanın kalınlaşan kalp duvarı alkolle inceltilip, ilaçlı stent kullanılarak tıkalı damarı açıldı. Operasyonu yapan Prof. Dr. Demirtaş işlemin dünyada ilk kez yapıldığını söyledi

Muş'ta yaşayan 8 çocuk babası 65 yaşındaki emekli işçi Mehmet Aydın, yaklaşık 4 yıldır yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordu. Şikâyetleri artan Aydın, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, Aydın'ın on binde bir görülen hastalığa yakalandığını söyledi. Doğuştan kalp rahatsızlığı olan Mehmet Aydın, Demirtaş ve ekibi tarafından yapılan ve 40 dakika süren başarılı operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Aynı anda yaptıkları işlemlerle dünyada bir ilke imza attıklarını belirten Demirtaş, "Hastanın kalp çıkışını daraltan, kalp kasının kalınlaşmasıyla doğuştan olan bir hastalığı saptandı. Bu nedenle hasta incelemeye alındı. İncelemede kalbin yüzde 80'ini sulayan damarın yüzde 90 civarında dar olduğu gözlendi" dedi. Hastaya önce alkolle inceltme işlemi yapıldığını belirten Demirtaş, "Hasta bir daha daralma yaşamasın diye ilaçlı stentle tıkalı damar açıldı. Böylece bypass'tan da kurtulmuş oldu. Yani kalbin çıkışını daraltan bölgenin damarı alkolle yıkanarak yol açıldı, inceltildi ve kalbin yüzde 80'ini sulayan önemli damar da ilaçlı stentle açılmış oldu" şeklinde konuştu.



BİRKAÇ GÜNE TABURCU

Hastanın iki büyük cerrahi işlem yapılmadan sağlığına kavuştuğunu belirten Demirtaş, "Normalde bu stent işlemi çok rutin uygulanır. Ama alkolle inceltme işlemini başarıyla yaptıktan sonra ilaçlı stenti uygulayarak dünyada bir ilke imza attık. Hastamızı birkaç güne kadar taburcu edeceğiz" dedi. Sağlığına kavuşan Aydın ise "Merdiven çıkamıyor, yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.



ON BİNDE BİR GÖRÜLÜYOR

