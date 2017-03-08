Genç kız, kulaklıkla müzik dinlerken trenin altında kalmış!

Adana’da, kulaklık ile müzik dinleyerek rayların üzerinden geçerken tren çarpması sonucu ölen kızın kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4212 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, cep telefonuna taktığı kulaklık ile müzik dinleyen bir genç kız, rayların üzerinden karşıya geçmek isterken trenin sesini duymayıp çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra polisin yaptığı incelemede kızın üzerinden kimlik çıkmamış, kızın 16-17 yaşlarında öğrenci olabileceği değerlendirilmişti.

Ancak yapılan araştırmada hayatını kaybeden kızın 22 yaşındaki Tuğba Serin isimli kız olduğu ortaya çıktı. Serin'in bir GSM şirketinde çalıştığı, sabahleyin yaya olarak da işe gittiği öğrenildi. Serin'in ailesine polis olayı haber verirken, yakınları da adli tıp kurumu morguna geldi. Bu arada polis genç kızın öldükten sonra çalınan cep telefonunun bulunması için çalışmasına devam ediyor.