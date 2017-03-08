X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son Dakika! Balıkesir'de korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

! 'de korkutan !

  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 23:36 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 00:08
Son Dakika! Balıkesir'de korkutan deprem!
Son Dakika! Balıkesir'de korkutan deprem!

Merkez üssü Gönen'de saat 23:09'da 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Gönen İlçesi Çatak Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 23.09'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Gönen ve çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaymı olmadı. İşte detaylar...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Gönen olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı saat 23.09'da kaydedildi.

DEPREM PLANI ŞART

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Gönen İlçesi Çatak Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 23.09'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Gönen ve çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaymı olmadı.

BENZER HABERLER