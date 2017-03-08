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Çatak'ta yol kenarında cesedi bulundu

DHA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 07:44 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 07:49
Van Çatak'ta yol kenarında cesedi bulundu
Van Çatak'ta yol kenarında cesedi bulundu

'ın Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi'nde yol kenarında 8 çocuk babası 45 yaşındaki 'ın cesedi bulundu.

Yanında av tüfeği bulunan Kalkan'ın kasığından vurulduğu belirlenirken, kaza sonucu tüfeğin ateş almasıyla öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Sabah saatlerinde Çatak ilçe merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dalbastı Mahallesi yakınlarında yol kenarında ceset olduğunu görenler Jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geçimini haycılık yaparak sağlayan 'ın cenazesini otopsi yapmak üzere Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yakınları ise hastane önüne akın etti.

Yanında bir av tüfeği bulunan ve bu silahla vurulduğu belirtilen Kalkan'ın ölüm nedeninin otopsi sonucu kesinlik kazanacağı belirtildi.

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