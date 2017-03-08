Vatandaş, yakaladığı hırsızı tekme tokat dövdü

Adana’da iki katlı müstakil bir eve girmek isteyen şahıs, ev sahibi kadının çığlığı üzerine yakayı ele verdi. Mahalle sakinleri zanlıyı önce tekme tokat dövdü, ardından da ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Adana'da iki katlı müstakil bir eve hırsızlık amacıyla girmek isteyen şahıs, ev sahibi kadının çığlığı üzerine yakayı ele verdi. Mahalle sakinlerinin tekme tokat dövdüğü şahıs, sonra da polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi 60096 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatte iki katlı müstakil bir evi gözüne kestiren Hakan K. (37), söz konusu evin ikinci katına hırsızlık amacıyla girmek istedi. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Ayşe A., karşısında hırsızı görünce korkuya kapılıp çığlık attı. O esnada işten eve gelen kardeşi, ablasının çığlığı üzerine eve doğru koşmaya başladı.

BIÇAK ÇEKİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hırsızlık amacıyla girmek istediği evde beklemediği bir direnişle karşılaşan Hakan K., genç kadının kardeşine bıçak çekip, olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada gürültü üzerine mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi. Hakan K.'nin ağzı yüzü kanlar içinde kalırken, durum da polise bildirildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti.

Gözaltına alınan zanlı, önce tedaisi için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Hakan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.