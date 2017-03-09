Çalınan arabasını sosyal medya sayesinde buldu

Bursa’da bir iş yerine giren hırsızlar, anahtarını buldukları hafif ticari aracı çalarak kayıplara karıştı. Mağdur kişi, aracının fotoğraflarını sosyal medyada 50 bin kişinin bulunduğu bir grupta paylaşınca ihbar yağdı, iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesinde 2 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında arabası çalınan M.A, durumu sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medyada yayılan çalıntı aracı, akşam saatlerinde Kent Meydanı civarında önünde seyir halinde olduğunu gören Ö.K., yine aynı grupta paylaştı. Hemen harekete geçen M.A., emniyet güçlerine haber verirken, sosyal medya kullanıcıları aracın bulunması için seferber oldu.

HIRSIZLAR DA AYNI GRUPTAYNI

Sosyal medyayı takip eden hırsızlar hemen aracın plakasını sökerken, polis aracı takibe aldı. Polisten kaçan iki hırsız, kısa süren kovalamacanın ardından Çınarönü Mahallesinde orta refüje çarparak durdu. Araçta küçük çapta hasar oluşurken iki hırsız yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.