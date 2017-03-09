Özal'ın danışmanının oğlu kendini yakmaya kalktı

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın teknik danışmanı olan Erkal Zenger’in oğlu Zeki Zenger, kamulaştırma kararına karşı bugün işyerinin çatısına çıkarak kendini yakmak istedi.

İşyerini boşaltmayacağını söyleyen oğlu Zenger "Burası bizim ekmek teknemiz. Ekmek teknemize kan doğranıyor" diye bağırdı. Erkal Zenger, Süleyman Demirel'den, Bülent Ecevit ve Turgut Özal'a dek pek çok siyasetçiyle birlikte çalışmıştı.

Turgut Özal'ın teknik danışmanlığını da yapan Erkal Zenger'in oğlu Zeki Zanger, Ankara Kalesi içerisinde bulunan Zenger Paşa Konağı'nın kamulaştırılması kararına karşılık, konağın çatısına çıkarak kendisini yakmak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konak etrafına emniyet şeridi çekerek önlem alırken, Zeki Zenger ve çalışanlarını ikna etmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra ikna olan Zenger ve çalışanları ekipler tarafından çatıdan aşağı indirildi.

Erkal Zenger: Mavi gömlekli...

ÖZAL'LI YILLARIN ÜNLÜ İSMİYDİ

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın teknik danışmanı olan merhum Erkal Zenger'in restore ettiği konak uzun süre turistlerin uğradığı yeri olmuştu. Osmanlı motifleri ile süslü tarihi konak restoran olarak hizmet verdi.

Zenger, Süleyman Demirel'den, Bülent Ecevit ve Turgut Özal'a dek pek çok siyasetçiyle birlikte çalıştı. Zenger, basın toplantıları ve miting organizasyonları yapıyordu.