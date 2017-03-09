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’ta, şükür ları kesildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 11:04 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 11:09
Samsat’ta, şükür kurbanları kesildi
Samsat’ta, şükür kurbanları kesildi

Kaymakamlık bahçesinde programa Vali Abdullah Erin, İlçe Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen kesiminde Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından kuranı kerim okunarak dualar edildi.

İlçe Müftüsü Doğru, yaptığı duada, Samsat ilçesinin büyük badire atlattığına vurgu yaparak, "Meydana gelen depremde çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Cenab-ı Allah bizleri korudu. Biz de bu amaçla Cenab-ı Hakka Şükür mahiyetinde kurban kesiyoruz. Yapacağımız bu ibadeti Allah katında kabul eylesin, devletimizi, vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden, felaketlerden, belalardan muhafaza eylesin" dedi.

KURBANLAR KIZILAY'A VERİLDİ

Yapılan duaların ardından şükür kurbanları kesildi. 13 kurban Samsat'ta depremzedelere yemek çıkaran 'a verildi.

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