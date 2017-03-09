Samsat’ta, şükür kurbanları kesildi

Samsat Kaymakamlık bahçesinde programa Vali Abdullah Erin, İlçe Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Samsat Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen kurban kesiminde Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru tarafından kuranı kerim okunarak dualar edildi.



İlçe Müftüsü Doğru, yaptığı duada, Samsat ilçesinin büyük badire atlattığına vurgu yaparak, "Meydana gelen depremde çok şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Cenab-ı Allah bizleri korudu. Biz de bu amaçla Cenab-ı Hakka Şükür mahiyetinde kurban kesiyoruz. Yapacağımız bu ibadeti Allah katında kabul eylesin, devletimizi, vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden, felaketlerden, belalardan muhafaza eylesin" dedi.

KURBANLAR KIZILAY'A VERİLDİ



Yapılan duaların ardından şükür kurbanları kesildi. 13 kurban Samsat'ta depremzedelere yemek çıkaran Kızılay'a verildi.