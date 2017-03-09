Zanlıdan "haberin başlığı ne olacak?" sorusu

Konya'da çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan 82 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, cezaevine kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gasp suçundan 10 yıl hapis cezası alan İsmail Söyler, basın mensuplarına, "Haberin başlığı ne olacak?" diye sorması dikkat çekti.

"HABERİN BAŞLIĞI NE OLACAK?"

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği, çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan ve haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onananların, yakalanması için operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 82 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gasp suçundan 10 yıl hapis cezası alan İsmail Söyler'in, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Haberin başlığı ne olacak?" diye sorması dikkat çekti. 82 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından haklarındaki tutuklama ve hapis cezası yüzlerine okunduktan sonra cezaevine kondu.