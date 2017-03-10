Düşen helikopterden kopan pervane otomobili parçaladı

İstanbul Büyükçekmece’de düşen helikopterden kopan bir pervane parçası yolda seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalandı.

Eczacıbaşı Yapı Grubu'na ait olduğu öğrenilen bir helikopter yoğun sis nedeniyle görüşün kaybolmasının ardından Büyükçekmece'de düştü. Düşen helikopterin enkazı etrafa saçılırken bir parçasının da yolda seyir halinde olan bir araca çarptığı görüldü. Helikopterden kopan pervane parçasının çarptığı araç parçalandı.

HELİKOPTERDEN KOPAN PARÇA D-100'DE İLERLEYEN BU OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ