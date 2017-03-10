Helikopter kuleye çarptığı için düştü

İstanbul'dan Bilecik'in Bozöyük ilçesine gitmek üzere 2 pilot ve 5 yolcusuyla havalandıktan kısa süre sonra düşen Eczacıbaşı Grubu’na ait helikopterin, Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesine çarparak düştüğü kesinleşti.

İçindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği düşen helikopterin, televizyon kulesine çarparak düştüğü kesinleşti.

Eczacı Grubu'na ait olan ve işletmesi Kuğu Havacılık tarafından yapılan S-76 tipi helikopter 2008 modeldi. Toplam 8 koltuk kapasiteli helikopterin VIP amaçlı kullanılıyordu. Saatte 287 kilometre hıza çıkabilen TC-HEZ tescilli helikopterin menzili ise 535 kilometreydi.

KULENİN YÜKSEKLİĞİ 257 METRE



Beylikdüzü'ndeki televizyon kulesinin beton şaftının yüksekliğinin 163, döner restoranın bulunduğu çelik bölümün 54 metre, anten yüksekliğinin ise 30 metre, toplamda da 257 metre olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de düşen helikopterin çarptığı TV kulesinin güvenlik görevlileri olay anını anlattı. 6 aydır kulede geceleri mesai yapan Emrullah Kuru, olay anında kulenin hemen yanındaki konteynerda istirahat ettiğini ve büyük bir gürültüyle dışarı çıktığını söyledi. Kuru, " Yatağımın üzerinde uzanıyordum. Önce helikopterin sesini duymuştum. Kısa bir süre sonra büyük bir gürültü duyduk. Helikopter önce kuleye çarptı sonra da yola düştü. Bizim yattığımız yer ile kule arası 50 ila 60 metre mesafe var. Bizi Allah korudu. bizim üzerimize de düşebilirdi" dedi.



"SESİ DUYUNCA DIŞARI FIRLADIK"



Aynı yerde yine güvenlik görevlisi olarak çalışan Yener Saygılı da "Biz sesi duyunca dışarı fırladık. Dışarı çıktığımızda helikopterin yola düştüğünü gördük. Dumanlar yükseliyordu" ifadelerini kullandı.