Son Dakika: İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'den gelen son dakika haberine göre ilçede bulunan yan yola helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın açıklamasına göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Yangın devam ediyor...

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Alınan son bilgiere göre pilot dahil 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara müdahale ediliyor...

TV KULESİNE ÇARPTI İDDİASI

Helikopterin Büyükçekmece'deki, TÜYAP yanındaki televizyon kulesine çarptığı ve fuar otoparkına düştüğü iddia ediliyor...

Düşme nedeninin ise teknik arızadan kaynaklandığı düşünülüyor.

PİLOTUN İSMİ BELLİ OLDU

Helikopter pilotlarının Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut olduğu öğrenildi.

HELİKOPTER KAZASINDA OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!

BELEDİYE BAŞKANI: 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düşen helikopterin Sikorsky S-76 tipi olduğu ve ölen 5 kişi olduğu tahmin ediliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Ahaber'e yaptığı açıklamada olay yerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, helikopterin nasıl düşütüğünü bilinmediğini. Yangının devam ettiğini söyledi.

Düşen helikopteriz özel bir şirkete ait olduğu açıklandı. Ölenlerden 4'ü yabancı...

E-5 ULAŞIMA KAPANDI

Olay sonrasında E-5'te ulaşım durdu...

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB tarafından yapılan açıklamada helikopterin belediyeye ait olmadığını ifade edildi