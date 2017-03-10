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'den kaçtılar ama polisten kaçamadılar

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 07:33 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 07:40
MOBESE'den kaçtılar ama polisten kaçamadılar
MOBESE'den kaçtılar ama polisten kaçamadılar

Trafik Şube ekipleri, plakları ile oynayarak kameraları tarafından okunmasını engelleyen sürücülere ceza yağdırdı.

Trafikte denetimlerini arttıran ekipler özellikle kamyon sürücülerinin kurallara uymadığını tespit etti. Birçok sürücüye ceza yazan ekipler bazı sürücülerin plaka rakamları arasına çivi çaktığını tespit etti.

Bazı sürücülerin çamurlu şekilde duran plaklarını temizlemediği bazılarının ise yağ ile plaka çevresini kirleterek kameraları tarafından okunmasını engellediği görüldü.

İstanbul polisinin denetimlerini arttırarak sürdüreceği kaydedildi.

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