Yeni doğan buzağıyı görenler şaşkına döndü

Aydın’ın Söke ilçesinde doğum yapan bir ineğin dünyaya getirdiği anomali buzağı görenleri şaşkına çevirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde doğum yapan bir inek hem sahibini hem de veteriner hekimi şaşırttı. Ender görülen 'anomali doğum' adı verilen doğum sonrası veteriner hekim Esattin Kuru, ölü doğan buzağı hakkında bilgi verdi. Bu şekilde bir doğumun ender gerçekleşen bir olay olduğunu belirten veteriner hekim Kuru "Anomali doğum dediğimiz bir doğum gerçekleşti. Ön ve arka bacaklar yamuk ve aynı zamanda boyun yamuk. Kafa gelişimini tamamlamadığı için küçük. Erkek buzağı ölü olarak doğdu" dedi.

"ANOMALİ DOĞUM ORANI AZALDI"

Aydın ve Ege Bölgesi'nde anomali doğum oranının son yıllarda azaldığını kaydeden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu ise, "Anomali doğumların çok değişik nedenleri var. Bu tür doğumlar aşırı sıcak, parazitler, iklimsel değişiklikler, hastalılar ve kalıtsal nedenlerden dolayı olabilir. Ayrıca insanlardaki gibi akraba hayvanlardan veya aynı boğadan doğan buzağılarda anomaliler görülebiliyor. GDO'lu ürünlerin de anomali doğumlarda etkili olduğunu söylenebilir ancak devam eden bilimsel araştırmalarda bu yönde henüz bir tespit yapılamadığı için kesin bir şey söylemek doğru olmaz. 2009-2010 yıllarında Ege Bölgesi ve Aydın'da anomali doğum vakalarında ciddi bir artış gözlenmişti. O dönem anomali doğumlara sineklerin taşıdığı virüs sığırların ortaya çıkardığı 'Geyik Hastalığı'nın neden olduğu tespit edilmişti. ADÜ Veterinerlik Fakültesi bu konuda Aydın'daki 50 vaka üzerinde araştırma yapmıştı. O tarihten sonra anomali doğum oranında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Çok sık olmasa da bazı vakalar görülüyor. İç organları dışarıda doğan, fiziksel bozuklukları olan, çift baş veya 6 ayaklı buzağılar doğabiliyor. Yetiştiricilerimizin anomali doğumlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat etmesi, aşılama ve parazit mücadelelerine önem vermesiyle boğalar değil suni tohumlamayla üremeye yönelmesi büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.