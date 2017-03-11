Son dakika haberi: Türkiye'de gece yarısı korkutan depremler!

Karabük'te gece yarısı son dakika deprem meydana geldi. 3.1 şiddetindeki depremin merkez üssü, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ olduğu belirlendi. Öte yandan merkez üssü Adıyaman Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, gece saat 00.46'ta Karabük'ün Yenice İlçesi'ne bağlı Kuzdağ mevkinde deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.1 olarak ölçülen deprem yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Deprem, Karabük ve çevre ilçelerde de hissedildi.

ADIYAMAN 4.1 İLE SALLANDI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, gece saat 01:23'te Merkez üssü Adıyaman Samsat ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi