İki aile kavga etmesin diye 50’e yakın polis sabaha kadar nöbet tuttu

Erzurum’da kalabalık iki aile arasında yaşanan kavganın ardından ailelerin yeniden kavgaya tutuşmalarını önlemek için 50’e yakın çevik kuvvet polisi saatlerce nöbet tuttu.

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile fertlerinin gençleri arasında kıraathanede çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanırken, olayın duyulması üzerine birbirlerine komşu olan iki aile fertleri arasında Harput Mahallesi'nde büyük çaplı kavga yaşandı. İki taraftan kadın, çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 100 kişinin karıştığı taşlı, sopalı kavgaya çevik kuvvet polisleri biber gazı ve gaz bombası atarak müdahale etti. Çıkan olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

50 POLİS NÖBET TUTTU



Yaşanan kavganın ardından zaman zaman birbirlerine sataşan iki aile fertlerinin yeniden kavgaya tutuşmamaları için polis ekipleri mahallede geniş güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 50 polis tam teçhizatlı olarak saatlerce mahallede nöbet tutarak asayişi sağladı.

Öte yandan, gün boyu devam eden olayın ardından iki taraf büyüklerinin ve polisin devreye girmesiyle aileler barıştırıldı. Bu sayede mahalledeki güvenlik tedbirleri kaldırılarak günlük yaşam normale döndü.