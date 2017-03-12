Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış bekleniyor...

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 16

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

HAFTA BOYU YAĞIŞ

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca yurt genelince yağış bekleniyor.