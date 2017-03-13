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gece kulübü kurşunladı!

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 07:49
Onur Özbizerdik gece kulübü kurşunladı!
Onur Özbizerdik gece kulübü kurşunladı!

, İstanbul 'ta bulunan bir gece kulübüne kurşun yağdırdıktan sonra silahını olay yerine bırakarak kayıplara karıştı.

İddiaya göre daha 10 gün önce 7.5 yıl hapse mahkûm olan Özbizerdik, önceki gece saat 00.30 sıralarında 'taki bir gece kulübünden çıktı. Ve mekânın valesinden kendisini Ortaköy'e bırakmasını istedi.

Bunun üzerine vale ayarladığı bir araçla Özbizerdik'i, gitmek istediği gece kulübüne götürdü. Arabadan inmeyen , mekân önünde bekleyen kişiye "Şazi nerede?" diye sordu.

'Bilmiyorum' yanıtı alınca silahını çeken Özbizerdik, mekâna art arda ateş etmeye başladı. Daha sonra Glock marka silahını da olay yerinde bırakarak aynı araçla olay yerinden ayrılan Özbizerdik, Ortaköy Mezarlığı'nda otomobilden inip kayıplara karıştı.

Saldırının ardından soruşturma başlatan Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbizerdik'in peşine düştü. (Habertürk)

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