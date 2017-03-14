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Adana'da balıkçının oltasına "kalaşnikof" takıldı

  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 19:18
Adana'da balıkçının oltasına "kalaşnikof" takıldı
Adana'da balıkçının oltasına kalaşnikof takıldı

Adana'da nehirde avlanan amatör balıkçı tarafından mekanizması sökülmüş uzun namlulu silah bulundu