Annesi zannettiği kişi erkek çıktı!

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: 8 Mart'a Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olup sinir krizleri geçirirken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadın, üstelik benden bebek dünyaya getirdi" dedi.