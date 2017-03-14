Ayakkabılarına düzenek gizleyerek YGS’ye girmek istediler!

Geçtiğimiz pazar ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) Şanlıurfa’dan katılan 5 kişi, çeşitli yerlerine gizledikleri dijital kopya araçlarıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, YGS'ye dijital kopya araçlarıyla girmeye çalışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken şahısların üst aramasında 4 ayakkabının tabanına cep telefonu, bluetooth kulaklı cihazı ve normal kulaklık ile kopya kağıtları gizledikleri belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet K., İbrahim Ş., Mehmet G., Mesut T. ve Beytullah B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şahısların sınava girdikten sonra içeri soktukları cihazları yapıştırıcı bant yardımıyla vücutlarına sabitleyerek dışarıdaki şahıslara soruları okuduktan sonra gelen cevapları kodlamayı amaçladıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



