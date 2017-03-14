Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitlis, Hakkari ve Van'ın Güneyinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitlis, Hakkari ve Van'ın Güneyinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:" Yarın sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının yer yer yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."