İçimizdeki Hollandalılar

Hollanda’nın faşist tavrı, Türkiye’de sağduyulu herkes tarafından tepkiyle karşılandı. Türkiye karşıtlığını kendilerine iş edinen “içimizdeki Hollandalılar” ise gerçek yüzlerini sosyal medyada gösterdi

16 Nisan referandumu için Avrupa'daki Türklerle kucaklaşmaya giden bakanlara ve orada yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Hollanda'nın faşist tavrı, Türkiye'de sağ duyulu herkes tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar demokrasi ve insan haklarından sürekli bahseden Avrupa'nın gerçek yüzüne öfke kusarken, Türkiye karşıtlığını kendilerine iş edinen "içimizdeki Hollandalılar" ise sosyal medyadaki hesaplarından gerçek yüzlerini gösterdi.



Türkiye düşmanlığını kendisine iş edinen Cumhuriyet gazetesi dünkü manşetinde Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak yine tarafını belli etti. Gazete "Diplomasi oy kurbanı" manşeti atarak Türkiye'yi suçladı. Gazete, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın sınır dışı edilmesine varan olayları "oy toplamak" kisvesi altında okuyucularına duyurdu.



Hollanda'nın tutumunu görmezden geldi



Almanya ile bir süre önce yaşanan krizde de "Esad gelse Türkiye'de miting yapmak istese Türkiye ne yapacak?" diyerek, Almanya safında yer alan ve Avrupalı Türk vatandaşlarını rencide eden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce yine aynı çirkin tavrı gösterdi. Yaşanan olayların "Evet" çıkması için olduğunu iddia eden İnce, "Bakın açıklıyorum. Hollanda gerçek bir AK Partili'dir. Çünkü 'evet' çıkmasını istiyorlar. Yaşananlar bir oyun. Bu duruma Hollandalılar ve Almanlar kıs kıs gülüyor" diyerek, Hollanda'nın faşist tutumunu, bakanlarımıza ve vatandaşlarımıza yaptıklarını görmezden geldi.



Hollanda'daki atlı ve köpekli saldırı da mı tiyatro?



Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Avrupa ile yaşanan krizlere 'tiyatro' yakıştırmasını yaparak şu sözleri paylaştı: "Hollanda'da yapılan 16 Nisan'a yönelik olarak kışkırtıcılık içerikli tiyatrodur. Hollanda'da yapılan kışkırtıcılık ülkemizi ve İslam'ı daha çok ötekileştirir" diyerek çirkin bir tavır sergiledi.



Türkiye'ye karşı bir tavır sergiledi



Daha önce PKK'ya yakın söylemleriyle pek çok kez kamuoyunun tepkisini çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşanan olaylarda Türkiye'ye karşı bir tavır takınarak, "İçeride düşmanlaştırmadıkları, ötekileştirmedikleri kimse kalmadı, şimdi yurt dışından mağduriyet ithal etmeye çalışıyorlar. Avrupa ülkelerine buradan bir çağrıda bulunuyorum. Allah rızası için bunlara karışmayın kapıları açın, buradan da mağduriyet edebiyatı yapmasınlar, bedelini biz ödüyoruz" dedi.



Hollanda'da 'hayır' kampanyası yaptı



Kendisi Hollanda'da hayır kampanyası yürüten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise, "Hollanda bu yasaklarıyla hem insan haklarını ihlal ediyor hem Türkiye'de siyasi iktidara sanal bir mağduriyet armağan ediyor" diye tepki çeken bir tweet paylaştı.



Faşist tavra karşı tepkisiz kaldı



Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren çirkin tweet'ler atan, halka sokağa çıkma çağrısı yaparak kışkırtıcılık yapan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, "AB ile oynanan bu tiyatroyu halkımız görüyor ve gereğini yapacak" diyerek Hollanda'nın faşist tavrını görmezden geldi.



TEPKİ YOK ALAY VAR



Türkiye'nin yakından tanıdığı bazı ünlü isimler de Hollanda'da yaşanan alçaklığa tepki göstermek yerine alaycı ifadeler kullanmayı tercih etti



Şehrazat: Bugün atışırlar yarın barışır can ciğer kuzu sarması olurlar. Olan halkımıza oluyor. Evlerimizde ne huzur kaldı ne tebessüm. Mutluluğumuzu çalmaya umutsuzluğa sürüklemeye çalışıyorlar. Hala anlamadınız mı yahu!





Burhan Şeşen: Oh be sonunda vize gerginliğinden kurtulduk. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bu arada portakal satışlarında patlama bekleniyor.





Metin Uca: Konya yüzölçümlü Hollanda, tarımda bir yılda 90 milyar dolar dış satım yapıyor. Sen tepki diye Finike portakalı bıçaklıyorsun. Anlıyor musun!





Mert Fırat: Hollanda'ya gidilmesinde ısrar edenler ve halkımızın küçük duruma düşürülmesine neden olanlara soruşturma açılıyor mu?





Can Yılmaz: Rusya'da olduğu gibi iki gün sonra Hollanda ile işler düzelince olan yine sana olur. Yazma o kadar tweet yazma silmek de iş çünkü.





Levent Üzümcü: Hollanda'yı portakal sıkarak protesto eden bu gençler, bunlar iktidara geldiğinde 10 yaşında falandır.





Okan FİLİZÇAY / MAGAZİN