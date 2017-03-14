Kapadokya'da balon kazası: Onlarca yaralı var!

Kapadokya'da ters rüzgar nedeniyle 3 sıcak hava balonu Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. 3 balondaki toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının tedavileri sürüyor.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla Kapadokya bölgesinin çeşitli yerlerinden havalanan onlarca balondan 3'ü, hava koşullarının aniden değişmesi, kar yağışının başlaması ve rüzgarın sert esmesiyle sürüklendi. 3 balon, Ürgüp İlçesi Sofuilar Köyü yakınlarındaki bölgeye sert iniş yaptı. Aralarında Çinli ve Avrupalı turistlerin çoğunluküta olduğu 3 sıcak hava balonundaki toplam 45 kişiden 41'i yaralandı. 32 kişinin hafif yaralandığı, 9 kişide ise kırık ve çıkıklar bulunduğu belirtildi.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı. Çoğu ayakta olmak üzere 32 turist kontrollerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan 9 yaralının ise tedavileri sürüyor. Yetkililer hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sıcak hava balonlarının sert iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.