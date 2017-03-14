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Kapının deliğinden bakan komşuya dava

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017
Kapının deliğinden bakan komşuya dava
Kapının deliğinden bakan komşuya dava

İstanbul'da yaşayan lise öğrencisi Aleyna K., 20 Temmuz'da okuldan çıktı ve eve geldi. Annesi Emine K. o sırada işteydi. Aleyna K., evin kapısında tıkırtılar duydu. Kapıya yönelip kapı deliğinden bakan genç kız, karşı komşusu Hüseyin G.'yi gördü. Hüseyin G., yarı çıplak halde kapı anahtar deliğinden kızı izliyordu. Genç kız, komşusundan korkarak kendisini odaya kilitledi. Bu sırada annesini arayarak durumu anlattı. Eyüp Polis Merkezi'ne başvuran Emine K., kızı Aleyna'yı eden komşusu Hüseyin G.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonunda komşu Hüseyin H. hakkında dava açıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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