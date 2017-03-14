Kayınvalidesini öldürmeden önce "Sen çok yaşadın, yeter" demiş!

Elazığ'da kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren, eşiyle birlikte 2 kişiyi de yaralayan zanlı, mahkemede kimseyi öldürmek istemediğini söyledi. Olaydan yaralı kurtulan eş ise Ümit’in annesine ‘sen çok yaşadın yeter’ diyerek ateş ettiğini duyduğunu aktardı.

Olay, 7 Aralık 2016 tarihinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk bölümünün ikinci katındaki Kulak Burun Boğaz servisinde meydana gelmişti. Anne Tuğba 7 günlük bebeği, rahatsızlanınca eşi Ümit Gürgüzel, annesi Zeynep ve kardeşi Faruk Demir'le hastaneye getirmişti. Akşam saatlerinde eşya almaya gittiği evden silahla dönen Ümit Gürgüzel, bilinmeyen bir nedenle kayınvalidesi Zeynep ve kayınbiraderi Faruk Demir'i tabancayla vurarak öldürmüş, karısı ve olayla bağlantısı olmayan Sedar Çiftçibaş'ı da yaralamıştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, zanlı da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



"BEN HİÇ KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"



Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasına, tutuklu sanık Ümit Gürgüzel, SEGBİS'le görüntülü olarak katılırken, olaydan yaralı kurtulan eşi Tuğba Gürgüzel, kayınbabası Serdar Çiftçibaşı, tanıklar ve taraf avukatları salonda yer aldı.



Mahkeme heyeti ilk olarak cinayet zanlısı Gürgüzel'e savunma için söz verdi. Eşi ve çocuğuyla hastaneye gittiğini, ardından kayınvalidesi ile eşyaları almak için eve döndüğünü aktaran zanlı, "Kaynanamı hastaneye bıraktığımda bana 'Sana evlat acısı yaşatacağım' dedi. Kalbim hızla atmaya başladı. Amacım çocuğumu ve eşimi alıp kayıplara karışmaktı. Etrafta arabayla dolaşmaya başladım. Silahı arabadan aldım ve üstüme koydum. Kaynım ile karşılaştığımda hiçbir şey düşünmüyordum. Garipten sesler duyuyordum. Kaynıma geri çekilmesi için silahı doğrulttum. Faruk, 'Beni vurmadan geçemezsin' dedi. 2 adım üstüme geldi ve bende 2 adım geri gittim. Faruk silahı almak için gelince elimdeki silah patladı. Kaynanam odadan çıktı ve ben silahı aşağı doğru tutmuştum. Onlara ateş etmek istemedim. Etrafa ateş etmeye çalıştım. Kaynanam eğilince ona denk geldi. Eşimi vurmak için sebebim yoktu. Sonra şuurumu kaybettiğim için oradan çıktım. Ben hiç kimseyi öldürmek istemedim" dedi.



"SEN ÇOK YAŞADIN YETER" DİYEREK ÖLDÜRMÜŞ



Olaydan yaralı kurtulan zanlının eşi Tuğba Gürgüzel ise ifadesinde, "Ümit bana sürekli 'seni de aileni de öldüreceğim. Hamile olmasan önce seni vururdum' diyordu. Olaydan 2 ay önce silah aldı. Olay günü ağabeyime telefon geldi. Ağabeyim 'Sakin ol gel konuşalım' dedi. Ağabeyim kollarını açtı. O da 'annen nerede?' diye bağırdı. 'Çekil önce anneni sonra seni öldüreceğim' dedi. Ağabeyime 3,4 el ateş etti. Sonra bana bir el ateş etti. Sonra anneme 'sen çok yaşadın yeter' dedi ve ateş etti" diye konuştu.



Yaralanan Serdar Çiftçibaşı da olaydan tesadüf eseri yaralandığını, kendisini vuran şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.