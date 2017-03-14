Kesik el davasında karar çıktı

Kocaeli’de 2015 yılının Ocak ayında elleri kesilmiş olarak cesedi bulunan Nuran Dutlu’nun öldürülmesi hakkındaki dava sona erdi.

2015 yılının Ocak ayında Kocaeli'nin İzmit ve Kandıra ilçelerini birbirine bağlayan D-605 karayolunun Çayırköy mevkiinde elleri kesilmiş bir kadın cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan hummalı çalışma sonrasında cesedin Nuran Dutlu isimli kadın olduğu belirlenmiş ve katillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı çalışmaları ve aylar süren bir dizi operasyon neticesinde 21 yaşında elleri kesilerek öldürülen Nuran Dutlu'nun katilleri ve suç ortakları olduğu iddia edilen 8 kişi yakalanmıştı.

CEZA YAĞDI!

Kocaeli Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Sertaç Özer ve Muhammet Yıldız ile avukatları, Nuran Dutlu'nun annesi Hediye Görmüş ve avukatı Esin Yeşilırmak katıldı. Davada Nuran Dutlu'yu öldüren sanık Muhammet Yıldız'a kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan 12 yıl hapis cezası ve başkasına ait kredi kartını kullanmak suçundan da 4 yıl hapis cezası verildi. Suç ortağı Vedat Altıok ile kız arkadaşı olan Sertaç Özer'e ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 5'er yıl hapis cezası verildi. Arif Çamur ile Mustafa Barış hakkında suçu bildirmemek suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme heyeti Serkan A.'nın beraatine, Mehmet K. ve Murat A.'nın suçu bildirmemek suçundan ön ödeme yapması sebebiyle dosyalarının düşürülmesine karar verdi.