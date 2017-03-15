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köpeğin karantinaya alındığı iddiasına cevap

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 10:15
Kuyu köpeğin karantinaya alındığı iddiasına cevap
Kuyu köpeğin karantinaya alındığı iddiasına cevap

'un Dereseki Köyünde düştüğü sondaj sundan 10 gün sonra kurtarılan ve Beykoz İtfaiyesi'ne verilen Kuyu köpeğin hastalandığı, 'nin Fatih'te bulunan Hayvan Hastanesi'nde karantinaya alındığı iddia edilmişti... İBB konu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yayılan iddialar üzerine İstanbul Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle denildi: " köpeğimiz durgunluk ve halsizlik şikayeti ile itfaiye tarafından yapılan bildirim üzerine Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüze getirilmiştir. Kusma, ishal, yüksek ateş, iştahsızlıkla seyreden viral hastalığın tedavi süreci devam etmekte olup ikincil bir enfeksiyon riski ve aşı periyodunun tamamlanmış olması sebebi ile ziyaret yapılamamaktadır. 14 Mart 2017 tarihinde canlı görüntüler paylaşılmıştır. Kuyu'nun herhangi bir zarar görmesi söz konusu olmayıp, sağlıklı yaşamının sürdürülebilmesi adına tedavisi devam ettirilmektedir. Kuyu'nun zarar gördüğüne ya da yaşamını yitirdiğine dair paylaşılan haberler asılsız olup, itibar edilmemesi rica olunur. "

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