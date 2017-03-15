Şüpheli ölümde ‘bipolar’ tanısı

Manken Burcu Çağlayan’a, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşüp ölmesinden 6 ay önce “bipolar duygulanım bozukluğu” tanısı konulduğu anlaşıldı.

Antalya'da 7 yıl önce erkek arkadaşı İbrahim Tokgöz'ün beşinci kattaki evinin balkonundan düşüp ölen manken Burcu Çağlayan'a "bipolar duygulanım bozukluğu" tanısının konulduğu anlaşıldı. Tokgöz'ün kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davayla ilgili mahkemeye sunulan raporda, Çağlayan'ın ilaçlarını bir yıl süreyle kullanması gerektiği belirtildi. Çağlayan, bu raporu ölümünden 6 ay önce almış. İddianamede ise yüksek atlamalarda kişinin atladığı noktanın yere doğru iz düşümünden 4-5 metre ileriye düşmesi gerekirken Çağlayan'ın ölümünde böyle bir durumun olmadığı, aksine duvarın dibine düştüğü iddia edilmişti. Tokgöz, Çağlayan'ı balkondan atmadığını öne sürmüştü. Tokgöz "Kasten adam öldürme" arkadaşı Murat Ergüç ise yardım etme suçundan Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Raporun etkisi, karar duruşmasında ortaya çıkacak.