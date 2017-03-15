Torbacı katil Adana'da yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde satıcısı magandaların açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Müzeyyen Telli'nin (24) cinayetinde silahı kullandığı saptanan torbacı katil zanlısı Ümit Y. Adana'da yakalandı

İstanbul'da Bahçelievler'de uyuşturucu satıcısı iki kişinin tartıştığı mahalleliye silahla ateş açması sonucu yaşamını yitiren 24 yaşındaki Müzeyyen Telli cinayeti ile ilgili İstanbul Emniyeti'nin soruşturması devam ediyor. Acı olay, Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. Evinin önünde duran Rıfat Telli ve mahalle sakinleri iddialara göre mahallede uyuşturucu ticareti yapan ve insanları rahatsız eden uyuşturucu satıcısı iki kişiyle tartıştı. Uyuşturucu satıcısı kişiler bir süre sonra dört kişiyle geri gelerek sokaktaki insanların üzerine silahla ateş açtı. Magandaların açtığı ateşle Müzeyyen Telli ile komşuları Suriye uyruklu Muhammed Yusuf yaralandı. Saldırgan magandalar ise kaçtı.

ADANA'YA KAÇMIŞ

Olaydan sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müzeyyen Telli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan ve kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, olaya karıştıkları ve bilgi sahibi oldukları değerlendirilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Olayda silahı kullanan Ümit Y. isimli zanlının Adana'ya kaçtığı saptandı. Mahallede uyuşturucu ticareti yapan ve cinayete karışan baş şüpheli Ümit Y., Adana'da gözaltına alındı.