Vicdansız anne ilaç parasını alıp kaçmış

Kumluca’da bir annenin yanlış ilaç sonucu yatağa bağlı yaşayan 8 yaşındaki çocuğunun ilaç parasını alıp, evlenmek için başkasına kaçtığı iddia edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan bir annenin yatağa bağlı yaşayan 8 yaşındaki çocuğunun ilaç parasını alıp evlenmek için başkasına kaçtığı iddia edildi.



6 BİN TL'Yİ ALIP KAÇTI

Karacaağaç Mahallesi'nde yaşayan T.E. (42) ve F.E. (32) çiftinin ikinci çocukları 8 yaşındaki C.E, iddiaya göre, 6 aylıkken gittiği sağlık ocağında yazılan ilacı kullanmalarından dolayı yatağa bağlı hale geldi. 8 yıldan bu yana yatağa bağlı yaşayan C.E'nin annesi F.E'nin ise 6 ay önce çocuğunun tedavi parası olan 6 bin TL'yi de alarak evden ayrıldığı öne sürüldü.



MADDİ ZORLUK İÇİNDE

Talihsiz koca eşinin başka birisine kaçtığını 28 gün önce öğrendiğini söyledi. Baba T.E, eşinin üzerine yatan bakım parasının da kesilmesi nedeniyle zor durumda kaldı. İşsiz ve maddi durumu iyi olmayan T.E, oğlunun tedavisi için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Çocuğunun bakımı nedeniyle işe gidemediğini kaydeden T.E, "Gelirim de yok. Devletimizden ve vicdanı olan herkesten yardım bekliyorum" dedi.



HİÇ VİCDANI YOKMUŞ

Yeğenine yardım etmeye çalışan hala ise "Vicdanı olan bir anne, kendi çocuğunun tedavi parası olan 6 bin TL'yi yanına alıp gitmez. Çocuğumuzu hiçbir şekilde tedavi ettiremiyoruz. Maddi ve manevi olarak sıkıntılıyız. Devletimizin bize tanımış olduğu bebeğin bakım aylığı da annesinin üzerine olduğu için onu da alamıyoruz. Devletimizden sorunlarımızın çözülmesi için yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.