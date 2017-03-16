5 metrelik kabloyu çalarken akıma kapılıp öldü

İzmit'te, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerindeki elektrik direği ile yer arasındaki topraklama kablosunu çalmak isterken akıma kapılan 31 yaşındaki Mehmet Yavuz, direğin üstünde yanarak öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde meydana geldi. Mehmet Yavuz, YHT hattı üzerinde bulunan elektrik hattı direğine çıktı. Direk ile yer arasındaki yaklaşık 5 metre uzunluğundaki topraklama kablosunu çalmak isteyen Mehmet Yavuz, elindeki kerpetenle kabloyu kesmeye çalıştı. Direğin üstünde ayağının diğer kabloya dokunması sonucu akıma kapılan Mehmet Yavuz yanarak öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi.

ELEKTRİKLER KEİLDİ, SEFERLER DURDURULDU



Tren seferlerinin iptal edilmesi için irtibata geçildi. Sefer saatinin denk gelmesiyle bir Yüksek Hızlı Tren geçiş yaptı. Direk üzerinde kalan Mehmet Yavuz'u indirmek için TCDD'den seferlerin durdurulması istendi. Seferlerin durdurulması, hatta elektrik verilmemesinin ardından Mehmet Yavuz'un direkte kalan cesedi itfaiye ekibince aşağı indirildi.



Mehmet Yavuz'un elindeki kerpetenin yere düştüğü görüldü. Mehmet Yavuz'un hırsızlık, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından sabıkalarının bulunduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.