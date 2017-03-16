Eşine kamyon çarptığını tesadüfen gördü, başından bir an ayrılmadı

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Nazife Mülayim’e kamyon çarptı. Yaralanan kadının eşi Ahmet Mülayim, olay yerinden geçerken tesadüfen eşini farketti. Kaza yerine gelen Ahmet Mülayim, eşi ambulansla hastaneye kaldırılıncaya kadar başından ayrılmadı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi'de Ana yol Göl Yolu kavşağında meydana geldi. Bursa'da hastaneye giden Nazife Mülayim, dönüşünde bindiği minibüsten Göl yolu kavşağında indi. Yolun karşısına karşıya geçmek isteyen kadına bu sırada, Yalova'dan Bursa yönüne giden Erol S. (34) yönetimindeki 16 LJ 315 plakalı kamyon çarptı. Yaralanan kadın için olay yerine ambulans çağrıldı.

EŞİ TESADÜFEN ORADAN GEÇİYORDU

Kamyonun çarptığı Nazife Mülayim'in eşi Ahmet Mülayim ise bir arkadaşı ile otomobil ile kaza yerinden geçerken kazayı farkedip araçtan indi. Yerde yatan kadının eşi olduğunu fark eden Ahmet Mülayim, eşini olay yerine gelen ambulansa bindirdikten sonra hastanenin yolunu tuttu. Yaralı kadın Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, Nazife Mülayim'in eşi Ahmet Mülayim kaza yapan eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.



Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Erol S. ise Polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.